Samsun'da sokak ortasında darbedilen Damla: 3 ay sıvı ile besleneceğim

Damla Korkmaz, sokak ortasında darp edildi. Tedavisinin ardından taburcu oldu. Korkmaz, “Büyük ceza alsın ki bir daha kadına dokunmasın. 3 ay sıvı ile besleneceğim” dedi. Damla Korkmaz, ”Hâlâ kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum” şeklinde konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Samsun Atakum'da yaşayan Damla Korkmaz (32), 5 Mart'ta yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ'ın (30), sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ, kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darp etti. Genç kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.12 suç kaydı olan Sinan Aladağ, tutuklandı.



"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Damla Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzünde 2 kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Korkmaz, "3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi.



En büyük sorunumuz 3 ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim. O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum.



İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı" ifadelerini kullandı.

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