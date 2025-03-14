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Aylardır ölüm tehdidi aldıklarını söyleyen Taşkın çifti savcının kapısını çaldı!

İş insanı Abdullah Taşkın, 1 milyon dolar almak için komşusunun kapısını çaldı. Bir anda Sarallar Suç Örgütü’nün ortasında kaldı. Milyonlarca TL’lik arazisini, arabalarını ve gayrimenkullerini kaptırdı.

Ümit Erkan Demircan
Ümit Erkan Demircan GAZETE
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Aylardır ölüm tehdidi aldıklarını söyleyen Taşkın çifti savcının kapısını çaldı!

İstanbul'da iş insanı Abdullah Taşkın ile eşi Reyhan, komşuları Hüsnü Kerem S.'ye döviz almak istediğini söyledi. İddiaya göre Hüsnü Kerem S., çifti Turan Yıldırım'a yönlendirdi. Taşkın, tanışmadan kısa bir süre sonra 1 milyon dolar döviz satın almak için parayı Yıldırım'ın hesabına gönderdi.

Ancak döviz bir türlü hesabına geçmedi. Abdullah Taşkın parayı istediğinde ise Yıldırım, " Parayı Alaattin Saral'a verdik. Sarallarla görüşmen gerek" dedi. Ünlü iş insanı da Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana davet edildi. Özel bir odaya çekilen Taşkın, aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi tarafından darbedildi.

Bu da yetmedi. Ölüm tehdidi üzerine 181 dönümlük arsasını, onlarca mal varlığını ve milyonlarca TL değerindeki aracını Yılmaz T. isimli şahsa verdi. Tehditlerden bıkan Taşkın çifti, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 19 kişi tutuklanıp hapse yollandı. Bu arada çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın şarkıcı Merve Bozbey'in eşi Kenan Kocak tarafından Edirne'ye kaçırılmaya çalışılan emniyetçi olduğu ortaya çıktı.

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