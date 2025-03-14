Aydın'da ölü bulunan fenomenin yaptığı son paylaşım ortaya çıktı!

Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli, eşi R.M.’ye ait aracın yanında ölü bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti: Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin, ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Aydın Bozdoğan'da yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 13 boş kovan ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Menteşeli'nin cenazesi memleketi Bozdoğan'da son yolculuğuna uğurlandı.



"GELİP GEÇİCİ BİR DÜNYADAYIZ"

TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı dikkat çekti. Bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazması dikkat çekti. Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz, hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.

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