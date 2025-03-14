Altın tacı çaldığı kuyumcuya sahte diş sattıkları ortaya çıktı!

Altın tacın çalındığı kuyumcuya 2 yıl önce sahte altın diş sattıkları ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Firdevs Ç. sevgilisinin kendisine alamadığı 250 bin liralık altın tacı, kuyumcuda inceleme bahanesiyle çalıp kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Firdevs Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.



Firdevs Ç. ifadesinde, "Sevgilimin parası yok diye alamadı. Üzülmesin diye çaldım" dedi. Aynı kuyumcuya, yaklaşık 2 yıl önce 6 adet sahte altın diş satıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakaladığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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