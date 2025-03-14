14 Mart 2025 Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 14 Mart 2025 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. “İyilik Köprüsü: Zekât ve Fıtır Sadakası” başlığıyla hazırlanan hutbede, İslam’ın paylaşma ve yardımlaşma prensipleri vurgulanarak zekât ve fıtır sadakasının önemi anlatıldı. Müslümanlara, ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısı yapıldı.
Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 14 Mart 2025 Cuma hutbesinde, "İyilik Köprüsü: Zekât ve Fıtır Sadakası" konusu ele alındı. Hutbede, zekât ve fıtır sadakasının toplumsal dayanışmaya katkısı anlatılarak, müminlere infak bilincini diri tutmaları hatırlatıldı.
İYİLİK KÖPRÜSÜ: ZEKAT VE FITIR SADAKASI
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam, imkânlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı; onları koruyup gözetmemizi emretmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla birbirimize kenetlenmemizi istemiştir. İşte bizlere bu bilinci kazandıran ibadetlerden biri de zekâttır. Yüce Rabbimiz, "Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür."[1] buyurmaktadır.
Aziz Müminler!
İslam'ın beş esasından biri olan zekât; dinen zengin sayılan bir Müslümanın, malının belli bir kısmını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekât; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ibadete dönüşmüş halidir. Zekât sayesinde insanlar birbiriyle kaynaşır; sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur. Fakir ile zengin arasında iyilik ve muhabbet köprüleri kurulur. Zekât; mal ve servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bizlere hatırlatır. İyiliklerin çoğalmasına, kötülüklerin azalmasına vesile olur. Cimrilikten ve dünyaya aşırı bağlanmaktan bizleri korur. Bedenimizi, ruhumuzu ve malımızı maddi ve manevi hastalıklardan arındırır. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), "Zekât vererek mallarınızı korumaya alın. Sadaka vererek de hastalarınız için Allah'tan şifa isteyin."[2] buyurmaktadır.