Antalya'da hemşire eşini satırla katleden sanıktan pişkin savunma!

Acil tıp teknisyeni Halit Can Sakman, hemşire eşi Sevcan’ı satırla katletti. Kişilik bozukluğu olduğu öğrenilen Sakman’dan pişkin savunma geldi: Kıskançlık krizi yaşadık. Eşim beni başka erkeklerle kıyaslıyordu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Antalya'da acil tıp teknisyeni Halit Can Sakman (26), tartıştığı hemşire eşi Sevcan Demir'i (26) satırla hayattan kopardı. Tu tuklandı. "Kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. 'Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız' diye tartışma çıkardı.



Akşam da sürdü. Kıskançlık krizine girdi. Beni beğenmeyip, başka erkeklerle kıyaslıyordu. Bıçak çekip bana saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum" diye pişkin savunma yaptı.



Sakman'ın kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı anlaşıldı. Hatay'da yaşayan ikilinin, 3 ay önce kaçarak Antalya'da nikah kıydıkları ortaya çıktı.

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