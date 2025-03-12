Sakarya'da okul müdürünü bıçaklayan saldırganla ilgili detaylar ortaya çıktı!

Okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okulu basan bipolar bozukluk hastası M.H., elindeki bıçakla okul müdürü Emrah Coşkun’u boğazından ağır yaraladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Sakarya'da yaşayan Rüveyde Güneş İlk- Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40), okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okulu bastı. Müdürün odasına kadar giden M.H., elindeki bıçakla okul müdürü Emrah Coşkun'u (37) boğazından ağır yaraladı.



Müdür, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı. M.H, adliyeye sevk edildi. Okul müdürünün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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