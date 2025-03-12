Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanığa şoke eden karar!

Eski eşi Sinem T.'yi 7 kez bıçaklayan Sinan Özçelik'in cezası 15 yıldan 8 yıl 4 aya indi. Cezada sanığın geleceğinin düşünüldüğü için indirime gidildiği belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Sinan Özçelik, 2 yıl önce 33 yaşındaki eski eşi Sinem T.'yi iki çocuğunun gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, iyileşti ancak zor günleri atlatamadı.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ile 'tehdit' suçlarından sanık Sinan Özçelik hakkında dava açıldı. 15 yıl hapis cezası alan zanlının cezası haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. Verilen kararın gerekçesi açıklandı.



Kararda Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtildi.

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