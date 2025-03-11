İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle giden hastadan 11 kilo kitle çıktı!

İzmir'de yaşayan 90 yaşındaki Şerife Demirkıran, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnında yaklaşık 11 kilo kitle olduğunu öğrendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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İzmir'de yaşayan 6 çocuk, 20 torun sahibi Şerife Demirkıran (90), geçen yıl şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Karnında yaklaşık 11 kilo kitle olduğu tespit edildi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, hasta ve yakınlarının onayıyla riskli ameliyatı yapmaya karar verdi. 2 saatlik ameliyatla kitle çıkarıldı. Demirkıran, sağlığına kavuştu.

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