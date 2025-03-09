TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

TikTok’ta 'Ağır Yaşam Efecan' hesabıyla tanınan fenomen Efecan Kültür, hayatını kaybetti. Mukbang videolarıyla popülerleşen Kültür, aldığı fazla kilolar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti. Ailesini kaybeden ve engelli ablası ile yalnız kalan Kültür’ün bakımını yardımsever bir kadın üstlenmişti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Ağır Yaşam Efecan isimli TikTok hesabı ile fenomen olan Efecan Kültür, hayatını kaybetti. Mukbang ya da diğer bir ifadeyle yayın esnasında yemek yeme videoları ile popüler olan Efecan Kültür, aldığı fazla kiloları geri verememesi dolayısıyla yatakta bakım alıyordu. Babasını yıllar önce kaybeden Kültür'ün annesi ise 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmişti. Engelli ablası ile bir başına kalan Efecan Kültür'ün bakımını yardımsever bir kadın üstleniyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN