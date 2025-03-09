Şanlıurfa'da kahreden olay! Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çalışır haldeki ilaçlama motoruna eli ile dokununca elektrik akımına kapılan 5 yaşındakş İbrahim Halil Çoban hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da yaşayan İbrahim Halil Çoban (5), park halindeki traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokundu. O sırada elektrik akımına kapıldı.
Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.