İzmir'de vahşet: Annesiyle gördüğü kişiyi kamayla katletti!
İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil, annesi ile birlikte gördüğü Hakan Özcan'ı kama ile Özcan'ı kamayla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
İzmir Menderes'te Suriyeli Abdurrezzak El-Halil, evden ayrılan annesini takip etti. Hakan Özcan'la bir otomobilde buluşan annesini gören El-Halil, yanındaki kamayla sürücü kapısını açarak Özcan'ı 13 yerinden bıçakladı.
El-Halil'in annesi otomobilden atlayarak kaçtı. Ağır yaralı Özcan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, El-Halil'i yakaladı.