İzmir'de öldürülen diş hekimi davasında yeni gelişme!

İzmir'de Diş Hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i silahla başından vurduktan sonra can çekiştiği anların videosunu çeken Mustafa Ercan hakkında istenen ceza belli oldu. Ayrıca Ercan'ın videoyu Düşmez'in annesi Aysel'e ve rehberindeki 3 kişiye daha gönderdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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İzmir'de Mustafa Ercan (34), 2 hafta önce aralarında alacak-verecek meselesi olan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla hayattan kopardı. Tutuklanan Ercan hakkında ağır müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede çöpte bulunan Düşmez'in telefonundaki inceleme yer aldı. Ercan'ın Düşmez'i silahla başından vurduktan sonra kanlı videosunu çekip annesi Aysel'e ve rehberindeki 3 kişiye daha gönderdiği ortaya çıktı. CEYLAN TORLAK

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