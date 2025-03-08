Bursa'daki aile katliamının 8 yaşındaki tek tanığı ifade verdi!

Bursa'da üfek ve bıçakla ailesini katleden Abdulsamet Yayaşit, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Cinayetlerin tek görgü tanığı olan oğlu F.Y.'nin (8) pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Bursa'da yaşayan Abdulsamet Yayaşit (27), geçen yıl babası Seyithan (64), annesi Zozan (69) ile kardeşi Mücahit Yayaşit'i (26) tüfek ve bıçakla hayatta kopardı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı.



Davanın ilk duruşması dün yapıldı. Cinayetlerin tek görgü tanığı olan oğlu F.Y.'nin (8) pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk, "Babam silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti" ifadesini kullandı.

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