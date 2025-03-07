iPhone 16, iPad Air ve Playstation 5 EAS Dijital Sürüm Oyun Konsolu ödüllü Agorix Eğlence Merkezi Kampanyası çekiliş sonuçları: İŞTE ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ
Agorix Eğlence Merkezi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 10.01.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66960 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 01.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.391 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...
Agorix Eğlence Merkezi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Apple iPhone 16 128GB, Sony Playstation 5 EAS Dijital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple iPad Air 5. Nesil 10.9" 64GB Wifi Tablet MME23TU/A kazanan asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 16 128GB kazanan asil ve yedek talihli.
Sony Playstation 5 EAS Dijital Sürüm Oyun Konsolu kazanan asil ve yedek talihli.