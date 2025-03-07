Citigroup skandalına bir yenisi daha eklendi!

Adı açıklanmayan bir kadının hesabına da 6 milyar dolar gönderildi. Hesabın sahibi de 3 milyon doları harcadı. Şimdi banka ile kadın arasında hukuk süreci başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Citigroup, son yıllarda yaptığı bir dizi hatanın ardından itibarını onarmaya çalışan bir bankanın son hatası olarak, yalnızca 280 dolar göndermek istediği bir müşterisinin hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırmıştı.



Bu skandal konuşulmaya devam ederken yeni bir olay banka yönetimini zor durumda bıraktı. Adı açıklanmayan bir kadının hesabına da 6 milyar dolar gönderildi. Hesabın sahibi de 3 milyon doları harcadı. Şimdi banka ile kadın arasında hukuk süreci başladı.

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