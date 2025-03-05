Papara TS Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...
5 Mart 2025 tarihli Papara TS Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66031 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 28.01.2025 tarihinde yapılan çekilişe 652.171 katılım gerçekleşmiştir. İşte maç bileti ve forma kazanan asil ve yedek talihliler...
Papara TS Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 13 Nisan 2025 TS - Çaykur Rize Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 27 Nisan 2025 TS - Alanyaspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 13 Nisan 2025 TS - Çaykur Rize Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 27 Nisan 2025 TS - Alanyaspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, Trabzonspor Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
13 Nisan 2025 TS - Çaykur Rize Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
27 Nisan 2025 TS - Alanyaspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
13 Nisan 2025 TS - Çaykur Rize Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
27 Nisan 2025 TS - Alanyaspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Trabzonspor Forması kazanan ASİL ve YEDEK talihliler