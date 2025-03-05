Kalp nakli bekleyen minik Elif için organ bağışı kampanyası başlatıldı!

Kalp yetmezliği nedeniyle 17 Şubat’tan bu yana nakil sırasında bekleyen Elifsu Yüksel (10) için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ve öğrencileri 'Elifsular yaşasın' sloganıyla organ bağışı kampanyası başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Antalya'da yaşayan Mustafa Yüksel ve Hatice Gürbilek Yüksel çiftinin 3 çocuğundan Elifsu Yüksel'e 1,5 yıl önce dudak morarması ve ağır yorgunluk şikayeti ile götürüldüğü Antalya Eğitim Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.



Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Elifsu Yüksel, acil kalp nakli sırasına alındı. Aile, 17 Şubat'tan bu yana nakil için bekleyen Elifsu için sosyal medyada organ bağışı çağrısı yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ve öğrencileri de 'Elifsular yaşasın' sloganıyla kampanya başlatarak, aileye destek oldu.



Doktorlar ve öğrenciler, Elifsu için toplu halde organlarını bağışlarken, organ bağışı çağrısında bulundu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Kula, "Ne yazık ki geçen sene 9 bin nakil yapılmış" dedi.

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