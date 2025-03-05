Gaspçı çetesinin saldırısına uğrayan Hamit'ten acı haber geldi!

Paramedik Hamit Aras, evine giderken 4 gaspçı tarafından darp edildi. Hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Antalya Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras (31), bir arkadaşını ziyaret edip, evine dönerken etrafı 4 kişi tarafından sarıldı. 4 şüpheli, istedikleri sigara, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darbedip kaçtı.



Sağlık ekipleri, Aras'ın duran kalbini kalp masajıyla çalıştırıp, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.S. (17), G.A. (17), Savaş İ. (20) ve M.E.K.'yi (17) yakaladı. Şüphelilerden Savaş İ. ve M.E.K. tutuklandı. Yaşam savaşı veren Hamit Aras, hayatını kaybetti.

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