5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

5 Mart 2025 tarihli Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, İmzalı Fenerbahçe Forması, 6 Nisan 2025 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti, 20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti, Fenerbahçe Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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5 Mart 2025 tarihli Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66029 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Çekilişe katılan talihliler, 20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, İmzalı Fenerbahçe Forması, 6 Nisan 2025 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti, 20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti, Fenerbahçe Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

İmzalı Fenerbahçe Forması kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

6 Nisan 2025 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

20 Nisan 2025 Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Çift Kişilik Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

5 Mart 2025 Papara FB Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

Fenerbahçe Forması kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

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