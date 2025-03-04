12 yaşındaki çocuğa 6 yıllık cinsel istismar mektupla ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 15:07

M.D.'nin babası V.D., "Bizim bu olayı duymamız sağ olsun rehberlik öğretmenimizin sayesinde gerçekleşti. Çocuğumuz geçen gün okulda direk öğretmeninin yanına gidiyor. Öğretmeni de sağ olsun hiçbir problem yaşamadan kızımın kendi kalemiyle yazarak kendi el yazısıyla iki sayfa dolusu başından geçen olayları tek tek yazmasını istiyor. Çocuğumuz da başından geçenleri yazıyor. Öğretmen elindeki ifadelerle birlikte Karadeniz Ereğli polis karakoluna gidiyor. Polis karakoluna giderek durumu izah ediyor" dedi.

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Polis merkezinden arandıklarında durumdan haberdar olduklarını anlatan V.D., "Eniştesi tarafından 8 yaşından beri tacize uğradığını söyledi. Ben o ilk anda ne olduğunu bile anlamadım. Tekrar sordum. Rehberlik öğretmeni beni fazlasıyla aydınlattı" diye konuştu.

"SÜREKLİ EVİMİZE GELEN İNSANLA İLGİLİ..."

Evlerinde misafir ettikleri K.K. tarafından böyle bir şeyin yapılabileceğinin akıllarına bile gelmediğini söyleyen V.D., "Sürekli evimize gelen bir insanla ilgili böyle bir şey duymak, olduğunu düşünmek bile bize ilk başta kafayı yedirmişti. Eşim de ben de çocuğumuzun yazdıklarını okuduktan sonra bir şey düşünemez hale geldik" ifadelerine yer verdi.