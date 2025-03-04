12 yaşındaki çocuğa 6 yıllık cinsel istismar mektupla ortaya çıktı
Zonguldak’ta 12 yaşındaki kız çocuğu M.D.’nin eniştesi tarafından 6 yıldır cinsel istismara uğradığı yazdığı iki sayfalık mektupla ortaya çıktı. Küçük kızın babası V.D., aynı kişi tarafından akrabaları olan iki genç kızın da tacize uğradığını söyledi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 12 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu rehberlik öğretmeninin yanına giderek başından geçen olayları anlatmak istediğini söyledi. Öğretmen ise M.D.'ye başından geçen olayları kendi el yazısıyla yazarak vermesini istedi. Küçük çocuğun yaşadıklarını öğrenince ilçedeki polis merkezine giden öğretmen, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis merkezinden aranınca çocuklarının yanına giden aile cinsel taciz iddialarını duyunca hayatının şokunu yaşadı.
SUÇLAMALARI REDDEDEN TACİZCİ ENİŞTE SERBEST KALDI!
Özel bir eğitim kurumunda satın alma müdürü olarak görev yapan enişte K.K., suçlamalar üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. Nöbetçi savcılığa çıkartılan K.K., suçlamaları reddetti. Adli kontrolle serbest bırakılan K.K.'nın, ailenin okul yönetimine ulaşması üzerine iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
"İLK ANDA NE OLDUĞUNU ANLAMADIM..."
M.D.'nin babası V.D., "Bizim bu olayı duymamız sağ olsun rehberlik öğretmenimizin sayesinde gerçekleşti. Çocuğumuz geçen gün okulda direk öğretmeninin yanına gidiyor. Öğretmeni de sağ olsun hiçbir problem yaşamadan kızımın kendi kalemiyle yazarak kendi el yazısıyla iki sayfa dolusu başından geçen olayları tek tek yazmasını istiyor. Çocuğumuz da başından geçenleri yazıyor. Öğretmen elindeki ifadelerle birlikte Karadeniz Ereğli polis karakoluna gidiyor. Polis karakoluna giderek durumu izah ediyor" dedi.
Polis merkezinden arandıklarında durumdan haberdar olduklarını anlatan V.D., "Eniştesi tarafından 8 yaşından beri tacize uğradığını söyledi. Ben o ilk anda ne olduğunu bile anlamadım. Tekrar sordum. Rehberlik öğretmeni beni fazlasıyla aydınlattı" diye konuştu.
"SÜREKLİ EVİMİZE GELEN İNSANLA İLGİLİ..."
Evlerinde misafir ettikleri K.K. tarafından böyle bir şeyin yapılabileceğinin akıllarına bile gelmediğini söyleyen V.D., "Sürekli evimize gelen bir insanla ilgili böyle bir şey duymak, olduğunu düşünmek bile bize ilk başta kafayı yedirmişti. Eşim de ben de çocuğumuzun yazdıklarını okuduktan sonra bir şey düşünemez hale geldik" ifadelerine yer verdi.