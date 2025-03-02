Ramazan ayının ilk günü Oruç Baba'ya 10 bin ziyaretçi!

Vatandaşlar, Ramazan ayının ilk günü iftara saatler kala Fatih’teki Oruç Baba Türbesi’nde yoğunluk oluşturdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, İstanbul Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi'ne akın etti. İftara saatler kala türbede yoğunluk yaşandı. Ziyaretçi sayısı 10 bini geçti. Türbeye gelenler, geleneksel olarak sirke, şeker, lokum dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürdü.

"BU SENE ERKEN GELDİK"

Türbeye her yıl geldiğini söyleyen Gülseren Arslan, "Kalp krizi geçirdim. Geçen sene de gelmiştim. Torunlar ile dilek diledik. Hasta olduğumdan kalabalığa giremiyorum. Bu nedenle bu sene erkenden geldim. Herkese şafi ismiyle şifa versin, bana da versin. Ne güzel Allah Ramazanımıza erdirdi. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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