İstanbul Sancaktepe cinayetinde karar çıktı: Seçil ve Cemal Çiftçi'ye müebbet hapis
İstanbul Sancaktepe'de 2 yıl önce Semih Sevim'in ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesinin ardından yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’ye, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen hapis cezaları onandı.
İstanbul Sancaktepe'de 2 yıl önce Semih Sevim'in ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil ile babası Cemal Çiftçi hakkında yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Seçil Çiftçi'ye verdiği 'ağırlaştırılmış müebbet' ve baba Cemal Çiftçi hakkındaki "müebbet" hapis cezalarını onadı.