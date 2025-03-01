Yolda yürüyen kadının yüzüne kezzap döktü! Avcılar'da korkunç olay

İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki şüpheli Ş.K, yolda yürüyen 44 yaşındaki Ş.S'nin yüzüne kezzap dökerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli Ş.K'nın kan donduran olayı neden yaptığını itiraf etmesi dehşete düşürdü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 10:20

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İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te sokakta yürüyen 44 yaşındaki Ş.S'nin yüzüne kezzap döken şahıs olay yerinden kaçtı.

KAMERALARI İNCELEDİ

Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

GÖRÜŞME İSTEDİĞİNİ REDDETTİ DİYE DÖKTÜ

60 yaşındaki şüpheli Ş.K'nin , kendisiyle görüşme isteğini reddettiği için Ş.S'nin yüzüne kezzap döktüğü öğrenildi.



En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.

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