Trabzon'da otobüste fenalaşan hastayı tam vaktinde yetiştirdi!
Trabzon'da otobüs şoförü Orhan Sağlam, rotasını değiştirerek kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi personellerinden otobüs şoförü Orhan Sağlam, önceki sabah Trabzon- Of seferini yaptığı sırada yolcu Mehmet Keleş'in (60) yolda fenalaştı.
Sağlam da araç dolu olmasına rağmen yolunu değiştirerek ambulansı beklemeksizin hastayı Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Keleş'in kalp krizi geçirdiği, hastanede tedavisinin sürdüğü anlaşıldı.