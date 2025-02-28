Diyanet İşleri Başkanlığı 11 ayın sultanı Ramazan ayı için merak edilenleri yanıtladı!

11 ayın sultanı için heyecan büyük. Minarelere mahyalar asıldı, camiler gül suyu ile temizlendi. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak, ilk oruç için de sahura bu gece kalkılacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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İslam aleminin en kıymetli ayı olan Ramazan geldi. Müslümanların her yıl büyük bir özlemle beklediği üç aylardan Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.



Ardından Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve cumartesi günü ilk oruç tutulacak. Türkiye'de bu sene Ramazan ayında en kısa orucu Hataylılar tutacak.



Hatay'da Ramazan'ın ilk imsak vakti 05:41'de başlayacak, ilk iftar ise 18:37'de açılacak. Bu sene en uzun orucu ise Sinoplular tutacak. Sinop'ta imsak vakti 05:35'te başlayacak ve iftar vakti 18:42'de olacak.



Türkiye genelinde tutulan en uzun oruç yaklaşık 13 saat 7 dakika olacak. Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği de ülke genelindeki camilerde sürdürülüyor.



Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 11 ayın sultanı Ramazan ayı için sık sorulan soruları yanıtladı. İşte sorulan sorular ve cevapları:



RAMAZAN AYINDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİDİR?

Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.



MAKYAJ YAPMAK VEYA SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.



UÇAKLA SEYAHAT EDEN ORUÇLU KİŞİ İFTARINI NEREYE GÖRE YAPAR?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. RANA BÜYÜKTAŞ

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