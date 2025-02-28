Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık sinirle yaptım

Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Güldane Gerçek (21) ile birlikte gelinin annesi Şenay Gerçek (45) ve kız kardeşi Gaye Gerçek’i (25) mezarlıkta tabancayla öldüren Şemsettin Erkuvan (47), 3 kez müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başlandı. Katil zanlısı mahkemede, “Olay günü oğlumun mezarına gittim. Onları görünce sinirlenip silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Bu sırada gelinim Güldane’ye ‘Niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu’ dedim. O da 'Sıra sende' dedi. Sinirlenip hepsine ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Güldane Gerçek (21) ile birlikte gelinin annesi Şenay Gerçek (45) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (25) mezarlıkta tabancayla öldüren Şemsettin Erkuvan (47), 3 kez müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başlandı.



Katil zanlısı mahkemede, "Olay günü oğlumun mezarına gittim. Onları görünce sinirlenip silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Bu sırada gelinim Güldane'ye 'Niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu' dedim. O da 'Sıra sende' dedi. Sinirlenip hepsine ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.



Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN