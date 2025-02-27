Ulusal Staj Programı başvurular için son tarih ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nda başvuru süreci devam ediyor. Kamu ve özel sektörden 7 bini aşkın kurum ve kuruluşun yer aldığı programa, binlerce genç başvuru yaptı. Başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala, adaylar son tarihi merak ediyor. Peki Ulusal Staj Programı başvuruları son tarih ne zaman? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 16:23

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Ulusal Staj Programı, fırsat eşitliği temelinde gençlere staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi kariyer imkanları sunan programın son başvuru tarihi takip ediliyor. 2020 yılından bu yana sürdürülen ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu program kapsamında, 800 bin öğrenciye iş fırsatı sağlandı. Peki başvurular bitti mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA) ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? ↪ Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı, kamu ve özel sektörden 7 binden fazla kurum ve kuruluşun katılımıyla gençlere kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. ↪ Fırsat eşitliği ilkesi ile tasarlanan program kapsamında, üniversite öğrencileri staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer deneyimlerinden yararlanabiliyor.