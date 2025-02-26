Simsponlar’ın 2025 kehaneti ortaya çıktı! Tarih 28 Şubat'a işaret ediyor

Dünyaca ünlü yapım Simsponlar'ın 2025 kehaneti, enerjinin tükenmesi ve büyük elektrik kesintisi senaryosunu içeriyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Simpsonlar'ın 2025 kehaneti, enerjinin tükenmesi ve büyük elektrik kesintisi senaryosunu içeriyor. 1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" bölümünde, kasaba aniden elektriksiz kalıyor. Arabalar ve cep telefonları çalışmıyor ve Homer Simpson'ın gittiği nükleer santral bile devre dışı kalıyor. Yaşanacağı tarih ise 28 Şubat 2025 gösteriliyor.

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