Ramazan’da marketler kaça kadar açık? Sahurda marketler ve fırınlar çalışıyor mu?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Sahur ve iftar saatlerinde alışveriş yapmak isteyenler özellikle büyük market zincirlerinin kapanış saatlerine dair güncellemeleri araştırıyor. Peki, Ramazan’da marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi marketlerinin Ramazan ayı süresince çalışma saatleri…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 14:32

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Sahur ve iftar saatlerinde alışveriş yapmak isteyenler, özellikle büyük market zincirlerinin kapanış saatlerine dair güncellemeleri araştırıyor. İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi marketlerinin Ramazan ayındaki çalışma saatleri…

(AA) Ramazan'da marketlerin çalışma saatleri nasıl? A101 Türkiye genelinde faaliyet gösteren A101 marketleri, genellikle sabah saat 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor. Ancak, bazı bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak saatlerde esneklik görülebiliyor. Resmi ve dini bayram günlerinde ise çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.