DNA testi Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu kanıtladı: Avukatı rapora itiraz etti: Bu oran yeterli değil

Nazlı Sabancı ile evli olan Hacı Sabancı’nın yıllar önce Uzay’ın annesi Fatma Demir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Fatma Demir'den olan küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu iddia edildi. Sabancı'nın avukatı DNA sonuçlarına itiraz etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Hacı Sabancı'nın, küçük Uzay'ın babası olduğu iddia edildi. DNA'ları yüzde 99.9 eşleşti. Avukatı, "Bu oran yeterli değil" deyip itiraz etti. Ancak İstanbul 16. Aile Mahkemesi, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Şimdi gözler Sabancı Ailesi'ne çevrildi.

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