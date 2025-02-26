28 Şubat’ta neler olacak? Simpsonlar’ın kıyamet kehaneti şoke etti

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 10:51

Dünyada birçok kişi tarafından izlenen animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), yıllar içinde gerçekleştirdiği öngörüleri ile gündeme geliyor. Koronavirüs pandemisi, Neymar'ın sakatlıkları, Fukuşima felaketi ve mutant sebzeler gibi pek çok olay, dizinin eski bölümlerinde önceden işlenmiş ve sonradan gerçekleşmişti. Şimdi ise Simpsonlar seyircisi, 28 Şubat 2025 tarihi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Peki 28 Şubat tarihinde ne olacak? İşte iddialar…

Bu durumu, 2023 yılında yayınlanan başka bir bölümle birleştiren Simpsons hayranları, 28 Şubat 2025'te büyük bir enerji krizinin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. O bölümde, enerji kaynaklarının tükeneceği belirtiliyor ve bu durum diziye dair yapılan tahminlerin yeni bir örneği olarak ortaya çıkıyor.

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasaba tamamen elektriksiz kalıyor ve insanlar adeta ortaçağa geri dönüyor. Arabalar çalışmıyor, cep telefonları yok ve Homer Simpson'ın işe gidebileceği bir nükleer santral bile bulunmuyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SIMPSONLAR'IN ŞAŞIRTICI İDDİALARI

Simpsonlar'ın bir başka şaşırtıcı tahmini, rapçi Puff Daddy'nin tutuklanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin 28. sezonunun bir bölümünde, ünlülerin beyaz kıyafetlerle katıldığı lüks bir parti tasvir ediliyor. Hayranlar, bu sahnenin Puff Daddy'nin düzenlediği ve şu anda skandallar nedeniyle dikkat çeken partilerle benzerlik gösterdiğini iddia ediyor.

Leonardo DiCaprio, Beyonce ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin yer aldığı büyük skandallar ve Simpsonlar'ın doğru çıkan tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, 28 Şubat 2025'te yaşanacak olaylar hakkında iddialar takip ediliyor.