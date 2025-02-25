İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul'a ulaştı

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'a ulaştı. Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek istediklerini belirten ekip, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli dini ve tarihi merkezleri ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 21:46

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Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.

Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) misafir ettiği hacı adayları, üniversitenin düzenlediği etkinlik kapsamında Halkalı yerleşkesinde öğrenciler ve sevenleriyle buluştu.

Yolculuklarının duraklarından biri olan İstanbul'a uğrayan hacı adayları, büyük ilgi gördükleri öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'a ulaştı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) misafir ettiği hacı adayları, üniversitenin düzenlediği etkinlik kapsamında Halkalı yerleşkesinde öğrenciler ve sevenleriyle buluştu. (AA)

- İstanbul hacı adayları için önemli duraklardan biri

Konferansta konuşan İZÜ İslami İlimler Fakültesi'nin İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, İstanbul'un hacı adayları için yüz yıllardır önemli duraklardan biri olduğunu söyledi.

Koyunoğlu, uzun yıllar Avrupa, Kafkasya ve Asya'dan hacca giden gelen Müslümanların İstanbul'a uğrayarak ibadetlerini yerine getirmek üzere yolculuklarına devam ettiğini aktardı.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise kutsal topraklara giden hacı adaylarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Acar, hac yolculuğunun "heyecan verici ve tarihsel öneme sahip bir eylem" olduğunu söyleyerek, bunun İspanya'daki İslam medeniyetinin yeniden canlanmasına vesile olmasını umduklarını kaydetti.

"HAC YOLCULUĞUNUN BİR TEBLİĞ YOLCULUĞU OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Konferansta konuşan Hernandez ise İZÜ'ye misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederken, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolun ardından İstanbul'a ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Hernandez, 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığı ve coğrafya alanında çalışmalar yaptığı sırada İncil ile Kur'an-ı Kerim'i incelediğini ve ayetlerin çok dikkatini çektiğini belirtti.

Coğrafya alanında girdiği bir sınav öncesi sınavı kazanması halinde kendisine Müslüman olma sözü verdiğini kaydeden Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olduğunu ve ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi dilediğini vurguladı.

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları İstanbul'a ulaştı. (AA)

Hernandez, kendisinin bu hayaline Harkassi ve Rodriguez'in de at sırtında eşlik ettiğini, İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil'in ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağladığını dile getirdi.

Yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Hernandez, "hac yolculuğun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu fark ettiklerini" belirtti.

KAYBOLAN BİR GELENEK GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Hacı adaylarından Harkassi ise kaybolan bir geleneği yeniden gün yüzüne çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Harkassi, bu yolculuk için birkaç yıl boyunca para biriktirdiklerini ve antrenman yaptıklarını aktardı.

Yolculuğun zor olmasına karşın maceralarla da dolu olduğunu vurgulayan Harkassi, "Komik anlar, maceralar yaşadık. Allah bizimleydi bunu gördük. Sadece saf duygularla hacca varmak adına yola çıkıldı. Biz de bunun bir parçası olduk. Şu an yarısındayız yolun ve inşallah daha kolaylaşır yolumuz." dedi.

Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek istediklerini belirten ekip, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli dini ve tarihi merkezleri ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

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