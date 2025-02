Karda yürüyemeyen öğrencisini sırtında taşıdı!

Van'ın Doruklu mezrasında öğretmenlik yapan Cihan Yakut, karda yürüyemeyen 1. sınıf öğrencisi Barış Arvas’ı kucakladı. Ardından sırtına aldı. Minik çocuğu okula kadar taşıdı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

Van'ın Gevaş İlçesi Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlanan birinci sınıf öğrencisi Barış Arvas'ı gördü.

Eğitimcilerin sadece bilgi aktaran değil, hayat yolunda rehberlik eden birer kahraman olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cihan öğretmen, öğrencisini sırtına alarak karla kaplı yolları aştı. 7 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, "Her zaman, her türlü şartta eğitimin önemine inanıyor ve öğrencilerim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğitim için her emek kutsaldır" dedi.

