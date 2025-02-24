İstanbul'da pitbull dehşeti! Sahibine ve yanındaki kişiye kabusu yaşattı

Esenyurt’ta bir oto yıkamada bakılan, Türkiye’de yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi iki köpek, sahibine ve bir kişiye saldırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkamada bakılan, Türkiye'de yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi iki köpek sahiplerine saldırdı. İki arkadaş çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında güçlükle kurtarıldı.

Mahalle sakini Arif Kıraç, " Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Zor kurtardık" dedi.

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