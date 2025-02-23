TÜBİTAK bilim ödüllü profesöre şipşak milyonluk vurgun!

Kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş’in hesabından 1 milyon lira çekti. Güneş, 'O kadar profesyonelce yapılıyor ki' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından arandı. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarası kopyalandı. Güneş'i arayanlar yönlendirilerek sigorta iptal işlemi yapılacağını söylendi. Ancak yönlendirmelerle Güneş 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Bakiyedeki 500 bin lira için de aktarım yaptırarak izini kaybettirdi. Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.

BANKA NUMARASINA GÜVENDİM

Prof. Dr. Güneş, "Bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, aynı zamanda telefon blokesini de kaldırmamı istediler. Ben o blokeyi kaldırınca, hem mobil bankadan bana işlem yaptırıp, bir taraftan da müşteri hizmetlerinden hem arama hem de mesaj gönderme şeklinde yapmam gereken işlemleri yaptırıyorlardı. Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu tabii o an için çok da hızlı yapıyoruz işlemleri diye anlayamadım. Yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana 'Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın?' dedi.

DOLANDIRMAZ DİYORSUNUZ

O kadar profesyonelce yapılıyor ki, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güvendim, banka beni arıyor, dolandırmaz diyorsunuz. Böyle sofistike bir işlem yapılıyor" dedi. Güneş, işlemlerden birinde onay kodu almadığını belirterek, "Ben anladığım anda durdurun her şeyi dedim. Onlar durduramayız deyince savcılığı arayacağım dedim, kapattılar hemen. Bankayı aradım. İşlemleri çabuk durdurun dedim durdurmadılar. Yarım saat içerisinde iki defa da 500-500 olmak üzere 1 milyon liralık işlem yapılıyor ve kimsenin umurunda değil. Ben bunu bankanın müdürüne gidip söylediğimde, baktı, hiçbir şey demedi. Bankacılık alanında uzman bir kişi tarafından yapıldığına eminim" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN