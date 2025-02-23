Maltepe'de kan donduran olay! Husumetlisi, 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

İstanbul Maltepe'de husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı caddede tartışan Berke Yüce arkadaşlarıyla birlikte otomobille ilerlerken takip edilip silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Maltepe'de Berke Yüce, arkadaşlarıyla otomobil ile gezmeye çıktığı sırada husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler, Berke Yüce ve arkadaşına silah gösterdi. Yüce ve arkadaşları, otomobil ile ayrıldıktan sonra saldırganlar tarafından takip edildi. Bir süre sonra saldırganlar, takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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