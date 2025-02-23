Kazada ölen Yaşar Dede Esen'in ailesi isyan etti: Sürücü cezasını çeksin

Emir S, motokuryelik yapan Yaşar Dede Esen’e otomobiliyle çarparak ölümüne yol açtı. Serbest kaldı. Acılı baba Mehmet Esen’in isyanı yürekleri sızlattı: Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Antalya'da seyir halinde olan Emir S.'nin kullandığı otomobil, tali yoldan çıkarak sağa dönmek üzere olan, motokurye Yaşar Dede Esen'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Esen, kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Emir S. çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

"HAYALLERİ VARDI"

Acılı baba Mehmet Esen sürücünün serbest kalmasına isyan ederek, "Sürücü, 12 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ben acılar içerisinde yanarken, oğlumun ölümüne sebep olan kişi serbest bırakılıyor. Hayalleri vardı. Tunakta kamera kaydının olmadığı yazılmış" dedi. Sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyleyen ailenin avukatı Adem Can Özcan, "Gencecik bir insan ölüyor, daha defnedilmeden karşı taraf serbest kalıyor. Tutuklanması için bir üst mahkemeye dosyayı gönderdik. Dosyanın sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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