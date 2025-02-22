Nevşehir'deki cinayetle ilgili görgü tanıkları ilk kez konuştu: Evin camlarına sıkacaktı

Mustafa Baltaş, tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan’ı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olay gecesi görüştüğü gözaltına alınan 3 arkadaşı, “Mustafa’nın öldürme niyeti yoktu. Sadece evin camlarına sıkacaktı” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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Nevşehir'de yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Baltaş, arkadaşı ile birlikte alkol aldıktan sonra 21 yaşındaki eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın evine gitti. Yanında getirdiği tüfekle Akdoğan'a ateş etti. Akdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.



Cani, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olay gecesi katil ile birlikte olan yabancı uyruklu bir kişi ve olay öncesi görüştüğü 2 kişi olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, ifadesinde "Mustafa Baltaş ile birlikte olay günü alkol aldık. Daha sonra Mustafa ile birlikte giderek tüfek aldık. Mustafa sadece eski nişanlısının evinin camlarına sıkacaktı. Olay yerine de beraber gittik. Mustafa içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Daha sonra ambulans ve polisleri görünce korkup kaçtım" dedi.

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