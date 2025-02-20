Nevşehir'deki Beyza'yı katleden cani suç makinesi çıktı!

Nevşehir'de eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı pompalı tüfekle katleden Mustafa Baltaş'a ait yeni detaylar ortaya çıktı. Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 00:00

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Nevşehir'deki kadın cinayetinin ardından korkunç bir detay çıktı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı pompalı tüfekle katletti. Ardından tetiği kafasına dayayıp intihar etti.



Cinayetle ilgili ayrıntılar da netleşti. Baltaş'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği öğrenildi. Kendisinden ayrılan Beyza'yı öldüren caninin sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

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