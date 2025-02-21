Yaşam Koçu Filmi: Oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 21:20

(Kaynak: AA)

YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aşık olduğu halde duygularını bir türlü itiraf edemeyen ve bu yüzden "kankalık" statüsüne hapsolan Cafer, ünlü oyuncu Helin ile birlikte yaşam koçları, enerjiciler ve falcıları dolaşmaya başlar. Başlangıçta tüm bu işleri ciddiye almayan ve alay eden Cafer, beklenmedik bir şekilde ülkenin en popüler yaşam koçu haline gelir. Ancak zamanla, etrafında oluşan hayran kitlesinin etkisiyle kendisini gerçekten "özel biri" sanmaya başlar. Gerçeği bulabilmesi için önce kendisini keşfetmesi gerekmektedir.