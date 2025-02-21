Yaşam Koçu Filmi: Oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?
Yaşam Koçu filmi 2024 yılında vizyona girmiş olup, 21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Doğu Demirkol ile Yağmur Tanrısevsin'in başrollerinde oynadığı filmin konusu merak ediliyor. Peki Yaşam Koçu filmin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
Yaşam Koçu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 12 Ocak 2024'te vizyona giren ve 14 Haziran 2024'te yeniden gösterime sunulan film, komedi türündedir. Peki Yaşam Koçu filminin konusu nedir? Film hakkında detaylar!
YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aşık olduğu halde duygularını bir türlü itiraf edemeyen ve bu yüzden "kankalık" statüsüne hapsolan Cafer, ünlü oyuncu Helin ile birlikte yaşam koçları, enerjiciler ve falcıları dolaşmaya başlar. Başlangıçta tüm bu işleri ciddiye almayan ve alay eden Cafer, beklenmedik bir şekilde ülkenin en popüler yaşam koçu haline gelir. Ancak zamanla, etrafında oluşan hayran kitlesinin etkisiyle kendisini gerçekten "özel biri" sanmaya başlar. Gerçeği bulabilmesi için önce kendisini keşfetmesi gerekmektedir.
YAŞAM KOÇU FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Yağmur Tanrısevsin
Bülent Çolak