Karaman'da alkollü sürücünün şüpheli ölümü: Polis aracında kendini vurdu!

Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü Murat K. polis aracında kendini vurdu.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Karaman'da dün meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonrasında trajik bir olay yaşandı. Kazaya karışan alkollü sürücü Murat K. karakola götürülmek üzere polis aracına alındı.



Ancak polis otosunun nezarethane kısmından bir el silah sesinin gelmesiyle birlikte ekipler neye uğradıklarını şaşırdı. Aracın kapısı açıldığında ise Murat K. kendini silahla vurduğu görüldü. Olay sonrası polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN