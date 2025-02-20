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Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali - Salli Barik Duası okunuşu ve anlamı

Salli Barik duası, İslam dininin önemli dualarından biri olarak namaz sırasında sıkça okunmaktadır. Bu dua, Allah'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) salât ve selam göndermek amacıyla yapılır. İki önemli dua olan 'Allahümme Salli' ve 'Allahümme Barik' ifadeleri bir araya gelerek Salli Barik adını almıştır. Müslümanlar, bu duayı okuyarak manevi huzur ve bereket talep ederler. İşte, Allahümme Salli ve Barik dualarının Türkçe meali.

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Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali - Salli Barik Duası okunuşu ve anlamı

Salli Barik duası, namazda, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ismi anıldığında, ezan okunduğunda, Cuma günlerinde ve akla geldiği her an okunması tavsiye edilen önemli bir duadır. Hem "Allahümme Salli" hem de "Allahümme Barik" dualarının birlikte okunması, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e salât ve selâm göndermenin faziletli bir yoludur. Bu dualar sıkça tekrarlandığında kişiyi sevaba gark eder ve gönlüne huzur verir. İşte duanın okunuşu ve Salli Barik anlamı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Allahümme Salli Duası Okunuşu

- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

- Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

- İnneke hamidün mecîd.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Allahümme Salli Duası Türkçe Anlamı

- Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.

- İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.

- Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Allahümme Barik Duası Okunuşu

- Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

- Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

- İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Allahümme Barik Duası Türkçe Anlamı

-Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline
-bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e
-(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
-Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Allahümme Salli ve Barik Duaları Namazda Nerede Okunur?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazın son rekatında secdeden sonra Tahiyyat'ı okuduktan sonra okunması sünnettir. Bu duaların namazda okunması, farklı mezhepler arasında bazı farklılıklar gösterir. Hanefi ve Malikî mezheplerine göre bu dualar sünnet kabul edilirken Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre farz olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, bu duaların ardından Kur'an-ı Kerim'den sureler okumanın müstehap olduğuna tüm mezheplerin görüş birliği vardır. Cenaze namazında ise Sübhaneke duası ile başlanır ve hemen ardından Salli Barik duaları okunur bu da cenaze namazının ilk dualarındandır.

Bu dualar, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selâm göndermek için oldukça faziletli bir ibadettir ve sürekli olarak okunması tavsiye edilir. Hem namazlarda hem de günlük yaşamda bu duaların tekrarı müminlere sevap kazandırır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Kaza Namazı Kılarken Salli Barik Duası Okunur Mu?

Kaza namazlarında Salli Barik dualarının okunması zorunlu değildir. Ancak yine de okunmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kaza namazını kılan kişi, Tahiyyat'ın ardından bu duaları okuyabilir. Yani isteyen kişi bu duaları okuyarak sevap kazanabilir.