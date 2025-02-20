Küçükçekmece'de 7 katlı bina tahliye edildi! Dev çatlar oluştu
Küçükçekmece'de bir dairenin banyosunda dev çatlaklar meydana gelince 7 katlı bina tahliye edildi. Binanın durumu, detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.
KüçükçekmeceKanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.