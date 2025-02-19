Okul servisinde unutulan Alperen Sakin için Yargıtay kararı! Müdüre verilen ceza az bulundu: Yeniden yargılansın
Alperen Sakin, yaz günü okul servisinde unutuldu. Ölü bulundu. Yargıtay, müdüre verilen cezayı az buldu.
İzmir'de Alperen Sakin (3.5), 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için evinden alındı. Ancak araçta unutulunca fenalaştı. Kurtarılamadı. Servis şoförü Taner İşgören 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K. 5 yıl, öğretmen Arzu G. 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir Gül 3 yıl 20 gün, Ahmet S. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gül'ün hapis cezası Yargıtay'da eksik bulunup bozulunca yeniden yargılanmaya başlandı. Fakat Gül, duruşmaya katılmadı.