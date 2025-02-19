Okul servisinde unutulan Alperen Sakin için Yargıtay kararı! Müdüre verilen ceza az bulundu: Yeniden yargılansın

Alperen Sakin, yaz günü okul servisinde unutuldu. Ölü bulundu. Yargıtay, müdüre verilen cezayı az buldu.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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İzmir'de Alperen Sakin (3.5), 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için evinden alındı. Ancak araçta unutulunca fenalaştı. Kurtarılamadı. Servis şoförü Taner İşgören 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K. 5 yıl, öğretmen Arzu G. 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir Gül 3 yıl 20 gün, Ahmet S. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gül'ün hapis cezası Yargıtay'da eksik bulunup bozulunca yeniden yargılanmaya başlandı. Fakat Gül, duruşmaya katılmadı.

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