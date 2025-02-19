Nevşehir'de pompalı dehşet! Tartıştığı eski nişanlısını öldürüp, intihar etti

Nevşehir'de kepçe operatörü Mustafa Baltaş, yaklaşık iki ay önce ayrıldığı nişanlısı Beyza Akdoğan'ı, pompalı tüfekle katlettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Nevşehir'de, nişanlı olan kepçe operatörü Mustafa Baltaş (26) ile Beyza Akdoğan (21), iki ay önce ayrıldı. Bu durumu gururuna yediremeyen Baltaş, pompalı tüfeğini aldı.

Genç kızın ailesiyle yaşadığı evin kapısına dayandı. Aileden kimse olmadığı sırada eve giren Baltaş, Beyza Akdoğan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de genç kızı pompalı tüfekle öldürüp canına kıydı.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Beyza Akdoğan, dün Küllü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fulda SARIYER

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