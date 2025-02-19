İş insanı olan kocası yüzünden ölüm korkusu yaşayan genç kadından yardım çığlığı!

Aslı Ayar adlı kadın döner restoranları olan eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Sosyal medyadan yardım istedi. 'Beni camdan atacak. Camdan düştü derse inanmayın' dedi. Yetkililer harekete geçti.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Türkiye bir kadının yardım çığlıklarıyla sarsıldı. İstanbul'da yaşayan Aslı Ayar, döner restoranları sahibi olan eşinden şiddet gördüğünü anlattı. 2.5 yaşında bir kızı olan acılı kadın, eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını, sesini kimseye duyuramadığını vurguladı.

"Kendimi öldürmem. Camdan düştü derlerse inanmayın. Boşanma aşamasında olduğum eşim tarafından öldürülmüşümdür. Hala hayattayken beyanımdır. Sesimi duyurmama lütfen yardım edin. Daha fazla susarsam kızımla öleceğiz" ifadesini kullandı.

ARKADAŞLARIYLA DARP ETTİ

İddialarını sıraladı: Henüz 3 aylık hamileyken eşimin fizikel ve psikolojik şiddetine maruz kaldım. Boşandım. 1 sene sonra çok değiştiğini söyleyerek benimle tekrar evlenmek istedi. Çocuğum için kabul ettim. Ancak aşırı kıskançlığı, küfürleri ve dayakları yeniden başladı. Bunun üzerine ikinci kez boşanma kararı aldık. Ama tehditleri bitmedi. Son olarak kızını görmesi için izin verdim ve eve geldi. Ancak İBB'de personel olan arkadaşı Adem A. ve Batuhan S. ile birlikte beni darp etti. Telefonuma el koydular. Kızımla beni yalnız bırakmayın. Öldürülürsem hakkımı arayın. Genç kadının bu çığlığı sosyal medyada yankılandı.

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