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Antrenörlerinin "kanatsız kelebek"i Muhammed Ali Biçer yüzmeyle engelleri alt etti!

Doğuştan bacakları ve sol kolunun bir kısmı olmayan 10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, yüzmede yaşının üstünde başarı gösterip katıldığı Milli Takım Seçmeleri’nde büyük başarı kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Antrenörlerinin kanatsız kelebeki Muhammed Ali Biçer yüzmeyle engelleri alt etti!

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    Gülay-Ekrem Biçer çiftinin 2'nci çocukları olan Muhammed Ali, 2015 yılında bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan doğdu. Annesinin gittiği kadın spor merkezindeki eğitmenin yönlendirmesiyle, 3 yaşında yüzme sporuyla tanıştı.

    İlk başlarda sudan korkan ve denge sağlamakta zorlanan Muhammed Ali, girerken tedirgin olduğu havuzdan, turnuvalara katılıp, madalyalar alarak çıktı. Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı. Muhammed, barajı geçti, ancak milli takıma girebilmek için 12 yaşını bekliyor.

    Biçer, "İnsanlar karada zıplar ve oynar. Benim maalesef karada öyle bir şansım yok. Kazanmamı en çok isteyen kişi, dedemdi. Gözümün önünde dedem vardı ve ona doğru yüzdüm. Yarış kazandığımda, illaki bir madalyamı dedemin mezarına takarım. Yarışları dedem için kazanıyorum ve onu çok seviyorum. Annem kadar değerliydi. Allah rahmet eylesin" dedi.

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