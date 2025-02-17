17 Şubat 2025 Sushico Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Gemi Seyahati kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

17 Şubat 2025 tarihli Sushico Çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Gemi Seyahati kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

17 Şubat 2025 tarihli Sushico Çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.11.2024 tarih ve E-24951361-255.01.02-63897 sayılı izinle düzenlenen piyangoya Üsküdar 44. Noterliği - Akın Demirezen iştirakçi katılmıştır. 14.02.2025 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan ASIL ve YEDEK talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Sushico Çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)

Gemi Seyahati kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN