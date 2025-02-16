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Kaldığı otelin iskelesinden denize atlayan Baran Demir yatağa mahkum kaldı!

17 yaşındaki Baran Demir, geçtiğimiz yıl okul gezisi için Bodrum’a gitti. Yalıkavak’ta kaldığı otelin iskelesinden denize atladı. O günden sonra yatağa mahkum kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Kaldığı otelin iskelesinden denize atlayan Baran Demir yatağa mahkum kaldı!

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    Korkunç olay, 9 Mayıs 2024'te Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da bir lisede okuyan 17 yaşındaki Baran Demir, okul gezisi ile Bodrum'a gitti.

    Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde konaklayan genç ile arkadaşları, otelin önündeki iskeleden denize girdi. İskeleden sığ suya atlayan Baran Demir'in omuriliği kırıldı.

    Atladıktan sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde kalan genci, arkadaşları kıyıya çıkardı. Yatağa bağımlı hale gelen gencin tedavisi hastanede devam ederken, ailesi ise otelin herhangi bir güvenlik önlemi almadığını ve iskeleye suyun sığ olduğunu gösteren bir tabela asmadığını iddia ederek hukuki mücadele başlattı.

    YÜZDE 98 FELÇLİ
    Demir'in annesi Ayşe Demir, "Benim oğlum, cankurtaran eşliğinde denizden kurtarılsaydı sinirleri kopma derecesine gelmeyecekti. Şu an köprücük kemiğinden aşağısı yok. Yüzde 98 felçli. Ön ödeme istedik hastane masrafları için ama onu da kabul etmediler" ifadesini kullandı. Demir'in ailesi evlatları için bir mucize bekliyor.

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